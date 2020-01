2 mobil-home climatisés sont disponibles à la location. Ils disposent chacun d’un salon/salle à manger, une cuisine, 2 chambres, une salle de douche avec wc séparé et une terrasse.

Les mobil-home peuvent accueillir 4 personnes aisément. Ils sont complètements équipés de vaisselle et électroménager. Les draps et linges de toilette ne sont pas fournis.

Location du samedi au samedi uniquement (Arrivée à partir de 16H / Départ au plus tard à 10H).

Les animaux ne sont pas admis dans les mobil-home